Hafta sonundan itibaren başlayan kar yağışı, Van’da dün itibariyle 93 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda 39 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açılırken, bugün itibariyle kapalı olan 54 yerleşim yerinin yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.

Van yeni haftaya yağışlarla başladı. Pazar günü etkili olan yağmur ve karla karışık yağmur, ardından yerini kar yağışına bıraktı. Pazartesi günü de etkisini sürdüren yağışlar, gece saatlerinde özellikle kent merkezinde kar-dolu şeklinde görülürken, daha sonra kar yağışına dönüştü. Kırsal ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı daha çok etkili oldu.

VAN’DA 4 MEVSİM YAŞANIYOR

Gün içerisinde yağmur, karla karışık yağmur, kar ve güneşin bir arada görüldüğü Van’da adeta dört mevsim aynı anda yaşandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren ise yağışların yerini güneşli hava aldı.

Yağışlardan en çok etkilenen ilçe Gürpınar oldu. Gürpınar’da 9 mahalle ve 15 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bir diğer etkilenen ilçe olan Bahçesaray’da ise özellikle Karabet Geçidi başta olmak üzere çığ riski nedeniyle 1 mahalle ve 8 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ayrıca Başkale ilçesinde 6 mahalle ve 7 mezra yolu, Erciş ilçesinde 1 mahalle ve 5 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle ve 1 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteorolojik tahminlere göre havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, akşamın ilerleyen saatlerinden itibaren ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olması bekleniyor.