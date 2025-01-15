Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 07-14 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde abartı egzoz, yüksek sesle müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda toplam 16.748 araç ve sürücü kontrol edilirken, çeşitli ihlaller tespit edildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 07-14/01/2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 16.748 araç/sürücü denetlenmiş, yapılan denetimlerde başlıca;

-214 araca/sürücüye Kırmızı Işık Kural İhlali ( Madde 47/1-b )

-199 araca/sürücüye Cep Telefonu ile Konuşmak ( Madde 73/c )

- 44 araca/sürücüye Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak ( Madde 36/3-a )

- 39 araca/sürücüye Ters İstikamette Araç Kullanmak ( Madde 46/2-h )

- 13 araca/sürücüye Cam Filmi Kullanmak ( Madde 30/1-b )

- 11 araca/sürücüye Alkollü Araç Kullanmak ( Madde 48/5 )

- 9 araca/sürücüye Abartı Egzoz ( Madde 32/3 )

- 7 araca/sürücüye Yüksek Ses Müzik Dinlemek ( Madde 72 )

- 3 araca/sürücüye Makas Atmak ( Madde 46/2-g )

- 2 araca/ sürücüye Yönetmeliğe Aykırı Işık Kullanmak ( Madde 64/1-b-5 )

Maddelerinden işlem yapılmış olup 31 araç trafikten men edilmiştir. Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.