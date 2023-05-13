Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce 05 Mayıs 2023 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında 29.556 GBT sorgulamasında;

13 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 8 şahıs hırsızlık, 3 şahıs kasten yaralama, 3 şahıs banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 2 şahıs hakaret, 2 şahıs nitelikli yağma, 2 şahıs resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, 2 şahıs vergi usul kanununa muhalefet, 2 şahıs resmi belgede sahtecilik,

2 şahıs parada sahtecilik suçu, 1 şahıs basit yaralama, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, 1 şahıs rulet, tilt ve benzeri oyun aletleri ve makinaları hakkındaki kanuna muhalefet, 1 şahıs rüşvet vermek, 1 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak,

suçlarına ilişkin toplam (45) şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi