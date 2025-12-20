İlçedeki Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen programda yedikleri yiyecekten sonra 23 öğrenciden mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

Durumu fark eden okul idaresi, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak tıbbi yardım istedi. Bunun üzerine hızla bölgeye intikal eden ambulanslar ve sağlık ekipleri, durumu ciddi olan öğrencilere ilk müdahaleyi yerinde yaptıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Konu ile ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi.