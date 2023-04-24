Van Valiliği önündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda devam eden törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sundu.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.AA