Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini sise bıraktı. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Sürücülerin sıkıntı yaşamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede kar temizleme çalışması yürütüyor.

"Van'da 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı"

Şehir merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Bahçesaray'da 3, Başkale'de 3, Çatak'ta 12 ve Saray ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun bir çalışma sonucu kapanan yerleşim yerinin yolunu açmak üzere çalışmalar devam ediyor.