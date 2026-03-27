Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

ABD, İran ve İsrail arasında devam eden saldırılar Brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

Brent petrolün varil fiyatı, enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle yükseliyor.

Yükselen petrol fiyatları akaryakıta da zam olarak yansıdı.

Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam geldi.

Motorinin fiyatı 80 lirayı aşarken, dün ise indirim geldi.

Ancak fiyatlar bir kez daha değişecek.

MOTORİNE ZAM

Motorinde bugün devreye giren indirimin ardından 6,23 liralık zam beklentisi ortaya çıktı.

Yarından itibaren zammın akaryakıt pompalarına yansıtılması bekleniyor.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi yeni zamla İstanbul'da 74,86 lira, Ankara'da 75,99 lira, İzmir'de 76,26 lira, doğu illerinde 77,71 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.