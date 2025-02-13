Bu yıl 11.si düzenlenecek olan ‘Yöresel Ürünler Gıda-Hediyelik Eşya Fuarı’ yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

Anatolia Gurme Fest ve İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen fuar, 10 gün boyunca açık olacak. Fuar, yarın (14 Şubat Cuma) günü başlayacak ve 23 Şubat Pazar günü sona erecek.

Anadolu’nun dört bir yanından gelecek olan yöresel tatlar ve el emeği ürünlerin sergileneceği fuar, yarın Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak ve 2025 yılının ilk fuarı olacak.

Van halkının davet edildiği ve yoğun katılım sağlanması beklenen fuara ücretsiz servis imkânı sağlanacak.