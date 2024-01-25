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Önceki akşam Van genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 400’den fazla yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Belediye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yolu ulaşıma kapanan yerleşim yeri sayısı 201’e düşürüldü. Kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bugün itibari ile Bahçesaray ilçesinde 20, Başkale ilçesinde 12, Çatak ilçesinde 53, Erciş ilçesinde 55, Gevaş ilçesinde 13, Gürpınar ilçesinde 39, Muradiye ilçesinde 5, Saray ilçesinde 1 ve Tuşba ilçesinde 3 olmak üzere 201 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı durumda.