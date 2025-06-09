Geçtiğimiz yıl Van’da 1.si düzenlenen ve yoğun ilgi gören ‘Van Yerel Kitap Fuarı’ bu yıl 2. kez kapılarını açacak.

Geçtiğimiz yıl Van Yazar ve Şairler Derneği (VANYAŞAD) tarafından organize edilen ve Van Valisi Ozan Balcı’nın desteğiyle hayata geçirilen fuarın bu yıl 2.si düzenlenecek.

Yoğun bir katılımın olması beklenen fuara yerel yazarlar, şairler ve çok sayıda akademisyenler katılım sağlayacak.

Fuar Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), Van Yazarlar ve Şairler Derneği (VANYAŞAD) ve Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

2. YEREL KİTAP FUARI NE ZAMAN VE NEREDE AÇILACAK?

12 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanında saat 13.00’de ziyaretçilerini kapılarını açacak olan fuar 14 Haziran Cumartesi gününe kadar açık olacak.