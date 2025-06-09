Kurban ve gıda denetim faaliyetleri bayram öncesinde arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde yapılan denetimler hakkında bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesinde taşınan 375 bin 90 kurbanlık kontrol edildi, 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonları, iller arası geçiş noktaları tespit edilerek kuruldu.

5 VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONU

Erzurum, Elazığ, Ankara, Çankırı ve Kayseri'de denetim istasyonları bulunurken, söz konusu istasyonlarda Kurban Bayramı öncesinde 24 saat esasına göre mesai yapıldı.

Bayram öncesinde kurbanlıkların taşınması sırasında kontroller gerçekleştirilirken, bu denetimlerde hayvanların genel sağlık durumlarından raporlarına, kimlik bilgilerinden taşınan araçların durumlarına kadar pek çok ayrıntı incelendi.

Bu kapsamda, 15 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde, 5 veteriner yol kontrol istasyonunda 4 bin 221 araç ve 375 bin 90 hayvan denetlendi.

18 BİN 861 GIDA İŞLETMESİ DENETLENDİ

Öte yandan Bakanlıkça, ülke genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimler de bayram öncesinde sıklaştırıldı. Bu çerçevede, gıda kontrol ekipleri tarafından 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde 18 bin 861 gıda işletmesi denetlendi.

13 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI

Denetimlerde 259 uygunsuzluk tespit edilirken, 10 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu; 13 milyon lira idari para cezası uygulandı.

2024'TE 1,3 MİLYONDAN FAZLA DENETİM

Geçen yıl 1,3 milyondan fazla denetim gerçekleştirilirken, Bakanlık, 81 ilde, 41 kamu ve 107 özel gıda kontrol laboratuvarıyla hizmet veriyor, 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi denetimlerde yer alıyor.