Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 RU 580 plakalı otomobil ile 34 SAM 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her 2 araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA