Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yüzlerce kişi Kent Park'ta toplandı.

Katılımcılar ellerindeki meşaleler ve 60 metrelik Türk bayrağıyla 2 Nisan Caddesi'ne kadar yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, buradaki konuşmasında, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinliklerin yapıldığını söyledi.

Özdemir, "Bugün gençlerimiz, vatandaşlarımız ve sporcularımızla aziz şehitlerimizin anısına fener alayı düzenledik. Van'ın kurtuluşunda ağır bedeller ödenmiştir. Aziz şehitlerimiz bu şehri bize bırakmıştır. Biz de Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyoruz." dedi.