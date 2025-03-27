İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT görevlileri, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık" gibi nitelikli olayları aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyor.

Geçmişte meydana gelen ve o dönemin şartlarında çözülememiş faili meçhul dosyaları da mercek altına alan özel eğitimli jandarma personeli, elde edilen delilleri analiz ederek olayların aydınlatılmasını sağlıyor.

Yürütülen özverili çalışmalarla Van'da geçen yıl 352 operasyon düzenleyen ekip, 162 faili meçhul olayın aydınlatılmasını sağladı, firari 542 zanlıyı yakalayıp adli mercilere teslim etti.

72 saat kamera kaydı izleyerek çalınan kamyoneti buldular

Nitelikli suçların açığa çıkması için sahada çalışmalarını sürdüren JASAT görevlileri, son olarak Tuşba ilçesinde çalınan bir kamyoneti 26 noktadaki 72 saatlik kamera kaydını izleyerek buldu.

İlçede kamyonetin çalınmasıyla ilgili olaya müdahale eden jandarma personeli, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamera kayıtlarında şüphelilerin kendilerini gizlemek ve tanınmamak amacıyla sürekli kıyafet değiştirdiklerini fark etti.

Kıyafetlerin İran kültürünü yansıttığı detayını dikkate alan görevliler, bu yönde yürüttükleri çalışmayla İran uyruklu oldukları belirlenen şüphelileri yakaladı, kamyoneti sahibine teslim etti.

"Devletin sunduğu imkanları kullanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz"

JASAT komutanı AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan JASAT'ın özel yetenek ve tecrübe kazanmış nitelikli personelden seçildiğini söyledi.

Nitelikli suçlarla mücadele ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini belirten tim komutanı, "Toplumun huzur ve refahını sağlamak, her daim vatandaşımızın yanında ve yardımında olmak için devletimizin sunduğu tüm imkan ve kabiliyetlerimizi kullanarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

Geçen yıl icra edilen 352 operasyonda aranan 542 zanlının yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden tim komutanı, toplanan delillerle de 162 faili meçhul olayın aydınlatıldığını dile getirdi.

Bir aracın çalınması olayına ilişkin yürütülen çalışmaya da değinen tim komutanı, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımıza ait aracın çalınmasıyla ilgili olaya JASAT görevlilerince müdahale edildi. Çalınan araç ile şüphelilerin tespiti için kısa bir sürede geriye dönük 26 noktada 72 saatlik kamera kaydı izlendi. Yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda olay faillerinin İran uyruklu olduğu belirlendi. Hırsızlığa konu araç ise yine il sınırlarında bulunarak sahibine teslim edildi."