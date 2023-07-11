WanHaber / Fatma Öztürk

15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin kayıt altına aldığı, Türkiye’nin farklı noktalarında kaydedilmiş, halkın mücadelesini ele alan fotoğrafların yer aldığı sergi valilik bahçesinde açıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Valilik bahçesinde açılan fotoğraf sergisini gezdi.

15 Temmuz’a kadar devam edecek sergi halkın ziyaretine açık olacak.