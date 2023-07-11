BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Aslen Eskişehirlidir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Burcu Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. Bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırdı.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası oldu. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol aldı.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynadı. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynadı. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı.

BURCU ÖZBERK TİYATRO OYUNLARI

Aşk Aptalı : Sam Shepard - Tatbikat Sahnesi

Marquis de Sade Quills : Doug Wright - Tatbikat Sahnesi

Woyzeck Masalı : Georg Büchner - Tatbikat Sahnesi

Küçük Burjuvalar : Maksim Gorki

Ayyar Hamza : Direktör Ali Bey

Macbeth Abla

Kuş Bakışı Kabare

Kırmızı Başlıklı Kız

Yol Arkadaşlar

BURCU ÖZBERK OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl - Huricihan Sultan (Dizi)

2015-2016 Güneşin Kızları - Nazlı Yılmaz (Dizi)

2016 Şahane Damat - Melike Sağlam (Dizi)

2017 Badem Şekeri - Ayşe Sarılar (Film)

2017-2018 Aslan Ailem - Burcu Olgun (Dizi)

2018 Direniş Karatay - Türkan (Film)

2019-2020 Afilli Aşk - Ayşe Özkayalı Yiğiter (Dizi)

2020 Çocukluk - Ayşegül Esen (Dizi)

2021-2022 Aşk Mantık İntikam - Esra Erten Korfalı (Dizi)

2022 Maske Kimsin Sen? - Geyik (Yarışma)

2023 Kraliçe - Deniz (Film)

2023 Rüyanda Görürsün (Film)

BURCU ÖZBERK ÖDÜLLERİ

Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu

24. Altın Objektif Ödül Töreni - En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu

1. Mutluluğun Adresi Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu

46. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu

Ayaklı Gazete Ödül Töreni - En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu

Magazin Gazetecileri Derneği 25. Altın Objektif Ödülleri - Yılın Romantik Komedi Dizi Oyuncusu Kadın