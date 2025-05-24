Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) raporlarına göre 2025 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 7 bin 590 oldu. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı 129, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme ise bin 173 oldu. Türkiye’de Nisan 2024’te toplam 6 bin 405 şirket kurulmuştu.

Türkiye genelinde 2025 yılı Nisan ayında bin 727 şirket, 71 kooperatif ise tasfiye edildi. Bu dönemde Türkiye genelinde kapanan şirket sayısı 2 bin 580, kapanan kooperatif sayısı 56, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise 971 olarak açıklandı.

VAN’DA NİSAN AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan istatistiklere göre Van’da 2025 yılı Nisan ayında 23 şirket, 1 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletmenin kurulduğu raporda yer aldı. Van’da 2025 yılı Nisan ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,54 oranında düştü.

Van’da bu dönemde 2 şirket tasfiye edilirken aynı zamanda 15 şirket, 14 Gerçek Kişi Ticari İşletmenin ise kapandığı açıklandı

Van’da 2024 yılı Nisan ayında 26 şirket, 2 kooperatif ve 4 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 6 şirket ve 2 kooperatif ise tasfiye edilmişti. Aynı dönem içerisinde 3 şirket ve 3 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.