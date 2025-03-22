Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL değerinde gümrük kaçağı 143 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı.

Kaynak: İHA