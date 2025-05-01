Kortej yürüyüşünün ardından Musa Anter Parkında toplanan vatandaşlar, burada halaylar çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikası (DİSK), Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), CHP Van İl Örgütü gibi meslek örgütlerinin organizasyonu ile düzenlenen 1 Mayıs programında, KESK MYK Üyesi Döne Gevher Koyun, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken yerine kayyum atanan Abdullah Zeydan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar konuşmacılar arasında yer aldı.

“OMUZ OMUZA MÜCADELE ETTİK”

Kutlamalarda konuşan Abdullah Zeydan, “Barış elçisi Sırrı Süreyya Önder’e Van’dan selam olsun. Allah şifa versin inşallah. Emeği, barışı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunan bir halk olarak, emek sömürüsüne karşı her zaman emekçilerle omuz omuza mücadele ettik. Yoksulluğa ve açlığa karşı, onurlu ve özgür bir yaşam için barış ve demokrasi mücadelesini büyüttük. Bu mücadele bundan sonra da devam edecek.” dedi.

“1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Zeydan, “Başlatılan bu süreç, tüm halkımıza ve emekçilere kazandıracak bir süreçtir. 8 Mart’ta, Nevruz’da ve 1 Mayıs’ta bu çağrıya milyonlar olarak sahip çıktık ve desteklemeye devam ediyoruz. Emek sömürüsüne, yoksulluğa karşı mücadelemizi büyüteceğiz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.” sözlerine yer verdi.

“BUGÜN BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ”

KESK MYK Üyesi Döne Gevher Koyun, “Emekçiler, işçiler, kadınlar, gençler, emekliler, merhaba. Kamu Emekçileri Konfederasyonu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun, Ülkemizin tüm alanlarında eşitlik, özgürlük sloganları yükseliyor. Gençler kendi geleceğini inşa etmek için alanları dolduruyor. Karanlığı paramparça etme zamanı.

Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlar emek, barış, demokrasi için zindanlarda tutsak edilenler tutsak oldukları zor koşullarda dahi demokratik toplum ve barış için çaba göstermeye devam edenlere emeğin kürsüsünden selam gönderiyorum. Barış ve demokrasi için bir an önce gerekli yasal ve siyasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun” dedi.

“İNSANCA YAŞAM HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ”

DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ise, “1 Mayıs, birlik ve dayanışma günü! Bugün emeğin en önemli değer olduğunu haykırmak için buradayız. Tarih, işçilerin, emekçilerin, kadınların nakış gibi ördüğü emeğin tarihidir. Emek, alanlarda, iş yerlerinde ve siyasette söz sahibi olmalıdır. Kapitalist sistemin işçiye, emekçiye dayattıklarını kabul etmiyoruz...” dedi.

“EMEK MÜCADELESİNİ BÜYÜTELİM”

Uçar, konuşmasının devamında, “Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre her yıl 3 milyon işçi meslek hastalıkları veya iş cinayetlerinden hayatını kaybediyor. Türkiye’de her gün dört işçi yaşamını yitiriyor. Örgütlü mücadeleyle bu ölümlerin önüne geçebiliriz. Emek mücadelesini büyütelim! İşçinin, emekçinin alın teri demokratik toplumun vazgeçilmezidir. Şimdi sesimizi ve mücadelemizi ortaklaştırma, yaşanılır bir ülkeyi kurma zamanı. 1 Mayıs kutlu olsun!" dedi.

Konuşmalardan sonra düzenlenen konserin ardından 1 Mayıs programı sona erdi.