Türkiye genelinde Kasım 2024’te hizmet verilen toplam yolcu sayısı yıllık bazda yüzde 15 artışla 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşti. Dış hat yolcu sayısı yüzde 19 artışla 3,9 milyon kişiye ulaşırken, aynı dönemde hizmet verilen iç hat yolcu sayısı ise yüzde 10 artışla 2,9 milyon kişi düzeyinde oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Kasım ayı 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş – kalkış yaptığı açıklandı.

DHMİ tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ istatistiki verilere göre Van’da Kasım ayında Van Ferit Melen Havalimanında toplam bin 576 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 8’i dış hat olurken, bin 568’i ise iç hat seferleri oldu.

Kasım ayı verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı ise 135 bin 593 olarak gerçekleşti.

Kasım 2024’te Van Ferit Melen Havalimanına 809 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 5’i dış hat olurken, iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 804 olarak aktarıldı.

Van Ferit Melen Havalimanında Kasım 2024’te 94 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış yaptı.