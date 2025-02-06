Son zamanlarda artan iş cinayetlerine Çaldıran'da bir gün ara ile iki gencin ölüm haberi geldi. İlk haber Çaldıran'a bağlı Akbaşak (Goma Kulo) mahallesinden Hatay'a giden Remzi Taş çalıştığı inşaata henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kendi canına kıyarak intihar etti. İnşaat alanında arkadaşları tarafından cansız bedeninin bulunan Remzi Taş yapılan otopsi işlemlerinden sonra cenazesi dün Çaldıran'a bağlı Akbaşak mahallesine getirilerek toprağa verildi.

İkinci Ölüm Haberi Eskişehir'den

Bir gün ara ile Çaldıran'a ikinci bir acı ölüm haberi daha geldi, Çaldıran'a bağlı Soğuksu mahallesinden Yusuf Güzel (16) Eskişehir'de çalıştığı inşaata geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. On sekiz yaşından küçük olan Yusuf Güzel'in cenazesi Çaldıran!a bağlı Soğuksu mahallesinde toprağa verildi.