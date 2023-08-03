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WanHaber – ÖZEL

Dünyaca ünlü Van Kahvaltısı yerli yabancı hereksin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. En kalabalık kahvaltı sofrası ile adını guinnes rekorlar kitabına yazdıran Van kahvaltısı, ‘Dünya Kahvaltı Günü’ ile de bir çok ülkede adını duyurmayı başardı.

Durum böyle olunca, kente gelen yerli – yabancı bir çok misafir Van kahvaltısı ile tanışmadan kentten ayrılmıyor. Van’a gelen yerli yabancı herkesin uğrak noktalarından biri olan Van kahvaltı salonları da, misafirlerini eşsiz Van tatlarıyla buluşturuyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Van Kahvaltıcılar Sokağı Esnaflarından Faruk Yeter, sezon dolayısı ile yoğunluklarının olduğunu ve misafirleri memnuniyetle ağırladıklarını belirtti.

“VAN’A GELENİN UĞRADIĞI İLK MEKANLARDAN BİRİ KAHVALTICILARDIR”

Van Kahvaltısının dünyaca ünlü olduğunu ve kente gelen turistlerin Van kahvaltısı yapmadan kentten ayrılmadığını söyleyen Kahvaltıcı Faruk Yeter; “Van’a yabancı biri geldiğinde ilk uğradığı yer buralar oluyor. Burada kahvaltı yapmadan gitmiyor turistler.

Bugün Diyarbakır ya da Urfa’ya gittiğiniz zaman, sorarlar ciğer yediniz mi diye. Van’a gelen kişiye de kahvaltı yaptınız mı diye sorarlar. Geçen yıllara göre kahvaltı fiyatlarında artış var. Şu an kişi başı 180 TL. Tabi bu fiyat müşterinin verdiği siparişe göre değişkenlik gösteriyor. Sezonumuz 2 aylık bir yoğunluktan ibaret. Bizim de tavsiyemiz, buraya gelen yerli yabancı kim olursa olsun kahvaltı yapmadan gitmesinler” dedi.

180 TL ile 240 TL arasında değişen kahvaltı fiyatları mekandan mekana değişkenlik gösterebiliyor. Fiyatının yüksekliği eleştirilse de, Van Kahvaltısı misafirlerin damak tadına hitap etmeyi sürdürüyor. Kente gelen turistlerin büyük bölümü, Van Kahvaltısı yapmadan kentten ayrılmıyor.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk