Wanhaber / Fatma Öztürk

Dün son dakika gelişmesi ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevinden merkezde bakanlığın emrinde görevlendirilen Erol Uslu, yaptığı açıklama ile yakın zamanda Van’daki görevine geri döneceğine inandığını söyledi.

“21 YILDIR VAN’DAYIM”

21 yıldır Van’da yaşadığını belirten Uslu; “Yaklaşık 21 yıldır güzel Van’ımızda yaşıyorum. Çok güzel insanlarla tanıştım, beni bir Vanlı gibi bağırlarına bastılar, bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bir süredir istemediğim bir şekilde Van’ın gündemini meşgul etmeye hakkım olmadığını düşünüyor ve bu durumdan dolayı herkesten özür diliyorum” dedi.

“VAN’IN GÜZELLİKLERLE ANILMASI GEREKİR”

Van’ın güzelliklerle anılması gerektiğini belirten Erol Uslu; “Van, kültürle, sanatla, eğitimle, ekonomiyle, kalkınmayla ve birçok güzel hizmletle anılması gereken kadim bir şehirdir.” diye kaydetti.

“GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİM”

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alındığının doğru olmadığını ve geçiciu olarak görevlendirildiğini vurgulayan Müdür Uslu; “Sayın Bakanımızın emriyle Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün emrinde ülkemize hizmete devam edeceğim. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alındığım doğru olmamakla birlikte Bakanımızın emriyle geçici olarak görevlendirildim. Yakın zamanda Genel Müdürlüğümüzdeki görevimi tamamladıktan sonra tekrardan Van’a hizmet edeceğime olan inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Müdür Uslu, son olarak kendisine destek verenlere teşekkür ederek; “Telefonla arayan ve sosyal medya üzerinde destek veren tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Van’la bağım hep güçlü kalacaktır. Van’da da olsam, Ankara’da da olsam ‘Güzel Van’ımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Şimdilik hakkınızı helal edin. Saygılarımla” dedi.