Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları hakkında aramalar hız kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri ve başvuru şartları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvuru duyurusu yayınlandı.

Başvurular 28 Temmuz'da, atamalar 4 Ağustos'ta

Öğretmenlerin başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak. Atamalar ise 4 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ile ilgili bilgilere Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.iha