KPSS sınav giriş belgesi sorgulama yapılmaya başladı. Sınava katılan binlerce aday, kamuda memur olarak çalışmak için KPSS Lisans sınavına katılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açılan Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı giriş belgesi alımları başladı. Peki KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS sınav yerleri sorgulama 2023...

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla erişime açıldı. ÖSYM'nin yaptığı duyuru şöyle:

"23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA

Adaylar, katılacakları KPSS sınav giriş belgesini, ÖSYM resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 13 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile alabilmektedir.

KPSS SINAV GÜNLERİ 2023

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz 2023

Alan Bilgisi 2. gün oturumları 30 Temmuz 2023

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

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