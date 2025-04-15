Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, dün Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Wanhaber’e konuştu

Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kılıçer, bölgedeki aktif faylardan Yeniköşk Fayı’nın bindirme fay türünde olduğunu ve bu tür fayların deprem şiddetinin bindirme yönünde daha fazla hissedildiğini açıkladı. Kılıçer, “Van tektonik olarak haraketli bir bölge ve birçok aktif fayı barındırmakta. Aktif faylarımızdan biri Yeniköşk fayıdır. Bu fay bindirme fayı dediğimiz türden bir fay, bu tür fayların özelliği bindirmenin olduğu yere doğru deprem şiddetinin ivmenin yönünden kaynaklı daha fazla hissedilmesi ve etkisinin daha fazla olmasıdır. Örneğin 2011 yılındaki Van Fayı da bu tür bir fay çeşidiydi, en anlaşılır şekilde ifade edersek Van Merkez bloğu Erciş ilçesine doğru bindirme hareketi yaptığı için hasar ve yıkım Erciş ilçesinde maalesef daha fazla oldu.” ifadelerini kullandı.

“DEPDEM OLDUĞUNDAN BÜYÜK HİSSEDİLİYOR”

Yeni köşk fayına bağlı meydana gelen sarsıntıya dikkat çeken Kılıçer, “Yeni köşk bindirme fayı ise tam tersi şekilde yani Erciş bloğu Van Merkeze doğru bindirme yaptığı için Yeni Köşk fayına bağlı depremlerde Van Merkez depremin şiddetini daha fazla hissediyor ve bu ivmeden kaynaklı 3,8 ve 4.0 şiddetindeki deprem sanki daha büyükmüş gibi hissediliyor.” dedi.

Kılıçer, Yeniköşk Fayı’nın geçmişte 5 - 5.5 büyüklüğünde depremler ürettiğini, ancak 7 ve üzeri bir depreme dair kayıt bulunmadığını belirterek, yine de 5 büyüklüğünde bir depremin Van’da ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Vatandaşlara seslenen Kılıçer, “Yeni köşk fayının daha öncelerinde 5 - 5,5 aralığında deprem ürettiğini biliyoruz fakat aletsel kayıtlarda 7 ve üzeri deprem ürettiğine dair bilgi yok. Fakat üreteceği 5 ölçekli bir deprem de Van ilinde sorunlara yol açabilir. Bundan dolayı sürekli söylediğimiz şeyi tekrar etmekte fayda var; hemşerilerimizin bireysel önlemleri mutlaka alması gerekir. Yani Afet Yönetimini sadece depremden depreme değil sürekli ajandamızda bulundurmamız şarttır. Tekrardan herkese geçmiş olsun diyorum!” diyerek hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.