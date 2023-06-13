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Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van YYÜ, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cumhuriyet’in 100. Yılında Çocuklarımızın Yüzünü Güldürüyor” adlı proje kapsamında yer alan “Sinemadan Çıkmış İnsan Projesi” ile verilen sinema eğitimi son film gösterimini bugün yaptı.



Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen son eğitim günü gösterimine katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Rektör Şevli, “Projenin Ocak ayından itibaren her hafta yapılan sinema gösterimiyle birlikte 18 farklı okuldan farklı yaş gruplarına uygun sinema filmleri izleterek çocukların sinema alanındaki yaratıcılıklarının artırmaya büyük katkısı olduğunu” belirtti.



Rektör Şevli, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımızın Yüzü Gülsün Projesi” sloganıyla yola çıkan Güzel Sanatlar Fakültemiz; resim, tekstil, grafik tasarım, müzik, sahne sanatları, fotoğraf, heykel, geleneksel Türk el sanatları, seramik, radyo-sinema ve televizyon gibi ana sanat dallarında ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerine yönelik 25 projeyi hayata geçirmişti. Bu projelerden biri olan “Sinemadan Çıkmış İnsan Projesi” ile de Üniversitemiz Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü hocaları öğrencilere film gösterimleri yaparak film ve sinema üzerine konuşmalar gerçekleştirdiler. Böylece, çocuklara sinema tecrübesi yaşatmak, sinemaya dair akıl yürütmelerini sağlamaya çalışmak ve izledikleri film üzerine yorum yaparak ileride bu mesleği seçecek çocuklar için farkındalık oluşmasını sağlamaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.



Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bu tür düzenli sinema etkinliklerinin kültürel farkındalığı artırmak, sanatsal deneyimleri teşvik etmek ve yaratıcılığı desteklemek ve çocukların sanatsal deneyimlerinin artmasıyla birlikte toplumda sinema kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak yönüyle de önemli olduğuna dikkat çekti.



Programa, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş, Genel Sekreter Cahit Tekin, Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Afif Ataman ile birçok öğrenci ve öğretmen katıldı.