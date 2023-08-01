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Van YYÜ yerleşkesinde yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulan Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde akademisyenler, ekimini yaptıkları ve olgunlaşan çok sayıda tıbbî, aromatik bitkinin hasadı için kolları sıvadı.

Hasat bayramı kapsamında katılımcılarla ilk hasadı gerçekleştiren Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, yaklaşık 300 bitki türü bulunan bahçede soğanlı ve yumrulu bitkilerden on beşe yakın tıbbî bitkinin hasadını yaptılar.

Ekonomik getirisi olabilecek bitkilerin adaptasyon süreci için gerekli çalışmalar yapan Ziraat Fakültesi, Van Bölgesindeki alternatif bitki noksanlığının üstesinden gelebilmek amacıyla Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde farklı türde tıbbî bitkiler yetiştiriyor.

Konuyla ilgili katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bahçede melisa, adaçayı, nane, kekik türleri, ıekinezya, lavanta, maydanoz, dereotu gibi bitkilerin olduğunu belirtti. Dekan Tunçtürk, "Buraya gelen çiftçilerimize, ziraatçılara tarımsal üretimi güçlendirecek gerekli bilgilendirmelerde bulunuyoruz.

Burada, aynı zamanda öğrencilere staj imkânı sunuyoruz. Bahçemizin bakım, sulama ve biçme hasadına kadarki tüm işlemleri Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte yapıyoruz. Böylelikle öğrenciler, hem uygulama almış oluyor hem de staj yapmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

Tarım ve İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Hasat Bayramı programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk'ün yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Tuşba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Veziroğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ile akademisyenler, ziraat mühendisleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

van bölge gazetesi