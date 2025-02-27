Program kapsamında, akademisyenler, kurum temsilcileri ve özel sektör profesyonellerinden oluşan 40 mentor adayı, iki aylık eğitim sürecini tamamlayarak "Girişimci Mentorluğu Belgesi" almaya hak kazandı.

Program dâhilinde, girişimci adayları ile mentorlar eşleştirilerek deneyim aktarım süreci başlatıldı. Mentorlar, girişimci adayların iş fikirlerini geliştirmelerine rehberlik ederek, yenilikçi ve sürdürülebilir girişimler oluşturmalarına katkı sağladı.

Mentor adayları, çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler aracılığıyla girişimcilik ekosistemindeki son gelişmeler, mentorluk teknikleri ve sürdürülebilir iş modelleri konularında bilgi ve deneyim kazandı.

Ardından, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinden katılan mentorlar, girişimci adaylarıyla birebir görüşmeler yaparak deneyim aktarım sürecini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Programı tamamlayan mentorlar, düzenlenen törenle “Girişimci Mentorluğu Belgesi”ni aldı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Rektör Şevli, Avrupa Birliği ve ulusal projelerden destek aldıklarını ancak bu projelerin yalnızca kâğıt üzerinde kalmaması, gerçekten fonksiyonel hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Şevli, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile iş birliği yaparak girişimcilik yarışmaları düzenlediklerini, girişimcilere destek sağladıklarını ifade etti.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Rektör Şevli, girişimcilik ekosisteminin daha da güçlenmesi için akademisyenler ile iş dünyasının iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, mentorluk faaliyetlerinin sadece öğrencilere değil, mezunlara ve girişim yapmak isteyen gençlere de rehberlik edecek şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti. Üniversite olarak girişimcilik ekosistemini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sertifika törenine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yanı sıra DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş, İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına ve program yürütücüsü Kobimen Akademi uzmanları Serap Gökmen ve Haluk Gökmen katıldı. Program, konuşmalar ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programı başarıyla tamamlayan mentorlar, İnnovan Girişimcilik Merkezi’nin mentorluk havuzunda yer alarak ön kuluçka ve kuluçka programları kapsamında girişim fikri olan gençlere rehberlik edecek ve yeni girişimlerin hayata geçmesine katkı sağlayacaklar.