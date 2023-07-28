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WanHaber – ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tercih dönemindeki öğrencilere Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni anlattı.

Tercih dönemi hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hakkında merak edilenleri aktardı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 40. Yılına ilişkin özel açıklamalarda bulunan Rektör Şevli, üniversite tercih dönemlerinin öğrencilerin hayatlarındaki önemli karar aşamalarından biri olduğunun altını çizdi.

Rektör Şevli, A Haber’de katıldığı programda, kalitenin eğitim hayatındaki önemine vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: “Biliyorsunuz YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocamız da bu konuda, tercih döneminde üniversitelerimizle birlikte bir dizi etkinlikler planlanıyor.

Üniversitelerin tercih günleri düzenleniyor. Öğrencilerimiz bu tercih günlerinde tüm Türkiye'de ki üniversitelerin tercih günlerini ziyaret edebilirler orada rehber öğretmenler ve üniversitelerde ki akademisyen hocalardan bilgi alabilirler.

YÖK kurumunun YÖK Atlas sayfasında tüm verilere ulaşabilir öğrencilerimiz bölüm hatta program bazlı detaylı bir inceleme yapabilirler. Üniversitelerin giriş puanlarını ve mezun olduktan sonra öğrencinin alanıyla ilgili girmiş olduğu KPSS sınavı, tıpta uzmanlık sınavı gibi bu sınav sonuçlarını üniversite bazlı inceleyebilirler. Üniversitelerimizin web sayfalarını inceleyebilirler. Bizim üniversitemizin de sayfasını inceleyip kapsamlı bir araştırma yapabilirler.”

“NİTELİKLİ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ”

TVNET televizyonunda da bir eğitim kurumu için iç paydaşlar kadar dış paydaşların da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin akademisyenlerine teşekkür ederek, “Yüzüncü Yıl Üniversitesi, akademik kadrosuna ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya standartlarında nitelikli öğrenciler yetiştiren bir üniversiteyiz” ifadelerine yer verdi.

Rektör Şevli, aynı zamanda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Times Higher Education (THE) dünya sıralamasında ilk bin arasında 600 – 800 bandında olduğunun altını çizerek, “2023'ün verilerine göre açıklanan verilere göre 17 başlığın 17'sinde de sıralamaya girdik. Bazı değerlendirme aşamalarında dünyanın en iyi 100-200'lük üniversiteleri arasına girdik genel anlamda dünyanın ilk bin üniversitesi arasında 600-800 bandında yer aldık” dedi.

İç paydaşlar kadar dış paydaşların da kalite değerlendirme sürecinde önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile projeler yapıyoruz, o bizim bir dış paydaşımız, TÜBİTAK bizim bir dış paydaşımız. Onlarla da görüşüyorlar ve o süreçlerin tamamını izleyip değerlendirebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Haber: Fatma Öztürk