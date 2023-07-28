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Van Büyükşehir Belediyesi, gündelik hayatta yoğun olarak kullanılan mobil cihazlar için merkezi alanlar, kalabalık parklar ve belediyeye ait toplu kullanım alanlarına ücretsiz wi-fi noktaları kuruyor.

Şehrin birçok noktasına wi-fi kuran Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, YYÜ kampüsü ve Kale Atatürk Parkı’nın ardından Akköprü Parkı’na da vatandaşların ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilmesi için wi-fi noktaları kurdu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen özgün hotspot sistemi ile kullanıcılar mobil cihazlarının wi-fi bağlantı kısmından wifi.van.bel.tr yayın ağını seçip, T.C. kimlik numarası ve telefon bilgilerini girerek, güvenli ve sorunsuz bir internet imkânına sahip olacak.

Kayıt esnasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından bilgiler doğrulanarak, gerçek kişilerin internet erişimine ulaşması sağlanıyor.

Ayrıca kullanıcılar, güncel erişim noktalarını gösteren kapsama haritasına https://wifi.van.bel.tr/qr adresinden ulaşabilecekleri bildirildi.