Resim, sahne sanatları, halk oyunları alanlarında yetenekli gençlerin, yeteneklerini akademik düzeyde geliştirmek ve bu alanlarda ihtisas yapmaları için eğitim veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları 9 Ağustos’ta başlayacak.

09-22 Ağustos 2024 tarihleri arasında yetenek sınavı çevrimiçi ön kayıtları yapılacak. Ön kayıt yapan aday öğrenciler 27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde özel yetenek sınavına katılabilecek.

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Resim İş Eğitimi Ana Bilim Dalına kabul almak üzere başvuruda bulunan öğrenci adaylarının http://ozelyetenek.yyu.edu.tr/ adresinden yapacağı, özel yetenek sınavları çevrimiçi ön kayıt ve birinci aşama başvuruları onay süreci ile ilgili bilgilendirmeler E-Posta yoluyla yapılacak.