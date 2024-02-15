Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm ve sanayi hamlesi, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı olmak üzere 5 ana bileşenden oluşturulan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Van YYÜ, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) paydaşlığında yürütülen eğitim süreci başlıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ BUGÜN

Herhangi bir sektöre yönelik yenilikçi girişim fikri olan ve iş fikrini geliştirerek hayata geçirmek isteyen girişimci adayları, ön kuluçka programı ve eğitimlerine katılmak için bugün başvuru yapmak durumundalar.

Program dahilinde, yeni nesil girişimcilik, yazılım ve teknolojileri, ürün/hizmet geliştirme, satış pazarlama, inovasyon ve yaratıcılık, şirket kurma süreçleri gibi çeşitli alanlarda eğitimler verilecek.

Katılımcıların ihtiyacına yönelik olarak, bu eğitimlerin yanı sıra, yeni nesil girişimcilik alanında; tematik eğitimler, ortak çalışma alanları, ofis desteği, mentorluk desteği, prototip geliştirme, ağ ve iş birliği desteği gibi süreçlerde ön kuluçka programına dahil olabilecekler.

Girişimci adaylarını yakından ilgilendiren projenin detaylarını içeren başvuru adresi şu şekilde: https://webportal.yyu.edu.tr/innovan