Wanhaber / Ramazan Çetin

Her geçen gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi keşfedilirken, bu kez Van’da cep telefonlarına bir link gönderildiği belirtildi.

Cep telefonlarına gönderilen söz konusu mesajda “Şüpheli işlemler nedeniyle hesabınız kısıtlanmıştır. Link üzerinden kısıtlamayı kaldırabilirsiniz” denilerek bir de link verildiği kaydedildi.

Bu konuda Van Valiliği açıklama yaparak, “Kıymetli Hemşehrilerimiz, görselde belirtilen mesaj, Valilikler tarafından GÖNDERİLMEMEKTEDİR. Lütfen bu mesaja itibar etmeyerek, bağlantıya giriş yapmadan mesajı siliniz” diye uyarıda bulundu.