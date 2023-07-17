'Tarihi hisset, doğayı keşfet' sloganıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koordinasyonunda TOBB, Van Valiliği, TÜRSAB, TÜROB, TÜROFED, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, KOSGEB, DAKA, Van YYÜ, Van OSB, TFYD, Van Expo desteği ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından organize edilen, yurt içinden ve yurt dışından profesyonel turizm firmalarının yoğun katılım sağlaması beklenen 13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında çalışmalar sürüyor.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Eylül- 01 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na yurt içi ve yurt dışından yüzlerce katılımın olması bekleniyor. Van'da bu yıl 13. düzenlenecek olan Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın turizme büyük katkı sunması hedefleniyor.

Fuarda farklı illerin yanı sıra Van'ın yöresel yemekleri, tarihi ve turist mekanları, Van Kedisi, Van Gölü, Van Balığı ve Van Balı gibi değerler de tanıtılacak. Van'da 28 Eylül 01 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan 13. Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TÜRSAB, TÜROB, TOBB ve KOSGEB destekleri ile İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde bu yıl 13. düzenlenecek olan Uluslararası Van Turizm ve Seyahat Fuarı, Ortadoğu ve Batı Asya pazarlarının buluşma noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

28 Eylül- 1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek fuara bölge ülkelerinden İran, Irak, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçivan başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden katılım olması bekleniyor. Ziyaretçi hedefi 100 bin olarak hedeflenen fuarın 2023 yılına damga vurması hedefleniyor.

Fuarda ülke turizminin gelecekte parlayan yıldızı olması beklenen bölgenin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini anlatmak ve aynı zamanda ülkenin sahip olduğu eşsiz güzellikleri bölge ülkelerine Ortadoğu'nun turizm alanında buluşma noktası oluşturmak, bölgenin ve ülkenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel ve turistik değerlerin etkili bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazar payının arttırılması amaçlanıyor.

Van bölge gazetesi