Bir süre önce yönetimdeki bazı isimlerin istifa etmesiyle muallakta kalan Van Spor FK yönetimi, yeni isimler ve görevlendirmelerle şekillendi.

Feyat Kıyak başkanlığında ki yönetimde Nazım Akyüz asbaşkan, Şahin Aslan başkanvekili, Farih Sarp ise Genel Sekreter olarak açıklandı.

AcnTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü Genel Sekreteri Fatih Sarp, yaptığı açıklamada; "Sevgili Vanspor Camiası, büyük bir heyecan ve kararlılıkla, Vanspor Yönetimi olarak yola devam etme kararı aldık. Eski yönetimde gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle, kulübümüzü daha da ileriye taşımak için yeni bir döneme başlıyoruz. Yönetimimizdeki her bir üye, sporu, adil rekabeti ve kulübümüzü en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir. Bu yolculukta siz değerli taraftarlarımızın destekleri bizim için büyük önem taşıyor. Sizlerle birlikte, Vanspor’u daha büyük başarılara taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza inanıyor, bu güzel camiaya olan bağlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyoruz. Başarı dolu günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.

AcnTurk Sigorta Van Spor Futbol Kulübü yeni yönetimi ve görev dağılımı şu şekilde;