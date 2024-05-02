TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta lig heyecanı son hafta maçları ile sürecek. Son maçlar öncesi gözler grupta gol krallığına da çevrilmiş durumda.

Beyaz Grup’ta gol krallığında ilk 10’da AcnTurk Sigorta Van Spor’dan 2 futbolcu yer alıyor. Van Spor’un usta ayaklarından ve özellikle uzaktan attığı gollerle takımını şampiyonluk yarışı içinde tutan isimlerden biri olan Hasan Bilal ve bir diğer başarılı isim Harun Kavaklıdere, ligde son maç öncesi 10’ar gole imza atarak, gol krallığı yarışı içinde yer alıyor.

Beyaz Grup’ta bu hafta itibari ile gol krallığında 14 golle zirvede yer alan isim Karacabey Belediyespor A.Ş.’den Ersel Aslıyüksek. Gol krallığı yarışında 2. sırada 13’er golle Esenler Erokspor’dan Alper Karaman ile Sertaç Çam yer alıyor.

Bursaspor’dan Çağatay Yılmaz ve Turish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ.’den Fuat Bavuk ise 12’şer golle 3. sırayı paylaşıyor. 1461 Trabzon FK’den Batuhan Kör ise 11 golle sıralamayı takip ediyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’den Berk Ali Nızam, Turish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol AŞ.’den Erdem Onur Beytaş, AcnTurk Sigorta Van Spor FK’den Harun Kavaklıdere ile Hasan Bilal ve 1461 Trabzon FK’den İlhan Depe de 10’ar golle, gol yarışına dahil olan isimler olarak sıralamada yer alıyor.