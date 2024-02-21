31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçim takvimi işliyor. Partiler belediye başkan adaylarını, encümen ve belediye meclis üyelerini kamuoyuna açıklıyor.

DEM Parti de, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Van Milletvekili Gülderen Varli’yi aday gösterdiğini açıkladı.

DEM Parti Van İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “DemParti Erzurum Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olan Van milletvekilimiz sevgili Gülderen Varli yoldaşımıza başarılar diliyoruz. Karanlıklar aydınlanıncaya kadar her yerde birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” denildi.