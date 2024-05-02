Lider Esenler Erokspor’un 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan Acnturk Sigorta Van Spor FK, deplasmanda konuk olacağı Bursaspor’u mağlup etmeyi amaçlıyor.

Bu maçtan galibiyetle ayrılarak, Esenler Erokspor’un da mağlup olmasını uman ve şampiyonluğu isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, aksi durumda ligi 2. sırada tamamlayacak ve play-off’lara 3. turdan katılarak bir üst lige çıkma mücadelesini burada sürdürecek.

38. ve son hafta maçını kazanarak ligi galibiyetle tamamlamak isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Bursaspor – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 04 Mayıs Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 15.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligin son hafta programı şu şekilde;

04.05.2024 15:00 Serik Belediyespor - Esenler Erokspor

04.05.2024 15:00 Bursaspor - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

04.05.2024 15:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

04.05.2024 15:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Zonguldak Kömürspor A.Ş

04.05.2024 15:00 Bucaspor 1928 - Diyarbekir Spor A.Ş.

04.05.2024 15:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

04.05.2024 15:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

04.05.2024 15:00 Ankara Demirspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

04.05.2024 15:00 Altınordu – Ankaraspor