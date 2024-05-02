TFF 2. Lig'in 38. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

4 Mayıs Cumartesi günü Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak Bursaspor – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçını yönetecek hakemler de belli oldu.

Saat 15.00’te başlayacak müsabakada hakem Fatih Tokail düdük çalacak. Muhammet Ali Doğan ve Erkan Akbulut’un yardımcı hakemlik yapacağı maçta 4. hakem olarak da Yunus Emre Çakar görev alacak.

Ligin son maçı öncesi ligden düşmesi kesinleşen ev sahibi Bursaspor 20 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligde 2. sırada yer alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin ise şampiyonluk şansı devam ediyor. AcnTurk Sigorta Van Spor FK bu maç öncesi 78 puanla 2. sırada yer alıyor.