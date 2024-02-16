Ligde şampiyonluk mücadelesi veren siyah – kırmızılı temsilcimizin yeni ismi açıklandı. İsim sponsoru ile sezon sonuna kadar anlaşan Van Spor FK’nin yeni ismine ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Kulübümüz isim sponsorluğu konusunda AcnTURK Sigorta ile anlaşma sağlamıştır.

Bu iş birliğinin sezon sonuna kadar takımımıza güç katacağına inanıyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

AcnTurk Sigorta Vanspor Futbol Kulübü yeni ismiyle ilk maçına 18 Şubat Pazar günü kendi sahasında 1461 Trabzon FK karşısında çıkacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.