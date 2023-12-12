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WanHaber - Oktay Dincer

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK’de hafta sonundan bu yana olağan üstü durumlar yaşanıyor.

Bazı yöneticilerin istifa etmesi, teknik heyetle bu sezon ikinci kez yolların ayrılması, son haftalarda üst üste yaşanan puan kayıpları ve yapılan açıklamalar tüm gözleri Van Spor FK’nin üzerine çevirdi.

İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Van Spor FK Yönetim Kurulu’nda yer alan bazı isimler istifalarını duyurdu.

Van Spor FK 2. Başkanı Halil Pektaş, Van Spor FK Asbaşkanı Erol Temel, Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, Van Spor FK Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tunçdemir, Van Spor FK Disiplin Kurulu Başkanı Gürgin Kent, Van Spor FK Yönetim Kurulu Üyeleri Eşref Ünal, Vedat Dursun ve Fehim Güney istifalarını duyururken ortak bir basın açıklaması yaptı.

“İSTİFA İSTEDİK ANCAK BAŞKAN DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ”

“Basına ve kamuoyuna” başlığı ile yapılan ortak açıklamada; “Sevgili Van halkı, son 6 haftadır içinde olduğumuz durum hepinizin malumudur. Son 6 haftada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan takımımızdaki kötü gidişat başta olmak üzere gündemimizdeki konuları değerlendirmek üzere Şehabettin Özarslaner Spor Tesislerinde olağanüstü yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda Asbaşkanımız Erol Temel, Kulüp Başkanımız Feyat Kıyak’a takımın kötüye gittiğini, kendisinin taraftarlarla, gazetecilerle, sanayicilerle laf dalaşına girdiğini ve bu durumun kulübe zarar verdiğini söyledi. Toplantıda bulunan 2. Başkan Halil Pektaş, Asbaşkan Erol Temel, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu, Basın Sözcüsü Uğur Tunçdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Nazım Akyüz, Murat Antika, Fikret Beler ve Orhan Tolga ile birlikte, hep bir ağızdan takımın daha kötüye gitmemesi için başkanımıza çağrıda bulunduk. Başkan Kıyak’ın emeklerinin olduğunu, bundan sonraki süreçte başkan olarak değil, yönetim kurulu üyesi olarak kalması gerektiğini belirttik. Başkan Kıyak bu teklifleri reddetti ve görevine devam edeceğini söyledi. Toplantıda bulunan tüm yöneticilerimiz yeniden başkanda bir mental yorgunluğun olduğunu, sağlıklı düşünmediğini, söylemlerinin kulübe zarar verdiğini belirtti. Başkan Kıyak görevine devam edeceğini ısrar edince Halil Pektaş, Erol Temel, Uğur Tunçdemir ve Gökhan Hanoğlu istifa ettiğini, Nazım Akyüz, Murat Antika, Fikret Beler ve Orhan Tolga da azledilmek istediklerini dile getirdi. Toplantıda bulunmayan Disiplin Kurulu Başkanı Gürgin Kent, Yönetim Kurulu Üyeleri Eşref Ünal, Fehim Güney ve Vedat Dursun da istifa ettiklerini duyurdu” denildi.

“TARAFTARLARA YÖNELİK SÖYLEM BİZİ ÜZDÜ”

Taraftarlarla girilen tartışmalara da değinilen açıklamada; “Taraftar grupları bizi sevecek veya biz taraftar gruplarını seveceğiz diye bir şey yok. Taraftar da yönetim de özgürdür. Taraftar gruplarının yönetim ile bir derdi yok, sadece kulüp başkanımız Feyat Kıyak ile şahsi sıkıntıları var. Bu sıkıntıları kendi aralarında çözmelerini, kulübe ve camiaya yansıtmamalarını defalarca söyledik. Ama maalesef bizim kulüp başkanımızın katıldığı bir televizyon programında Gölkentlilere yönelik sarf ettiği sözler de var. Bu sözler en az onlar kadar bizi de üzdü ve asla tasvip etmedik. Karda, kışta, binlerce kilometre yol kat edip takımlarına 90 dakika boyunca destek veren taraftarlara “terörist” diyemeyiz. Oradaki taraftarların bir terör eylemi varsa buna karar verecek olan merci biz değiliz. Bu ülkenin MİT’i var, emniyeti var, savcısı var. Bu söylemler bize zarar verir, bizi ayrıştırır” diye kaydedildi.

“BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA”

Basın ile yaşanan sıkıntılarğn bardağı taşıran son damla olduğuna işaret edilen yazılı açıklamada; “Bir diğer konu ise basın ile başkanımızın arasındaki sıkıntılardır. İkili sıkıntılar, ikiliyi aşınca kulübe zarar veriyor. Bizim yönetim olarak, teknik heyet olarak, futbolcular olarak eleştirileceğimiz noktalar elbette vardır. Gazetecinin bizi eleştirmesi kadar doğal başka bir şey yoktur. Gazetecilerin bizi eleştirmesine yönelik başkanımızın “ben bunu stada sokmam, Vali bey bu gazetecinin stada girmemesi talimatını verdi” söylemi de bardağı taşıran son damlalardan biri olmuştur. Gazeteciler nerede durması gerektiğini, neleri eleştirmesi gerektiğini iyi bilir. Bizler kimsenin kalemine müdahale edemeyiz. Gazeteciler bizleri överken iyi, eleştirirken kötü olmamalı. Hepsi bizim için değerdir, hepsi de kaleminde özgürdür” ifadelerine yer verildi.

“UZUN LAFIN KISASI…”

Ortak açıklama, şu cümlelerle tamamlandı; “Uzun lafın kısası, bizler bu şartlar altında yönetimde olamayacağımızı başkanımıza beyan ettik. Başkanımızdan görevi bırakmasını istedik. Başkanımız ben istifa etmiyorum dedi ve sunduğu şartlar yönetim kurulu üyelerine absürt geldi. Bizler geldik, geçtik. Kalıcı olan Van Spor’dur. Takımımızın menfaatlerini ve geleceğini düşündüğümüz için görevimizden istifa ediyoruz. Van Spor’umuza geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gerekli desteği sunacağımızı belirtir, ligde başarılar dileriz.”