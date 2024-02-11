Sezonun 25. Hafta maçında Van Spor, deplasmanda Zonguldak Kömürspor’un konuğu oldu.
Zonguldak Karaelmas K.Köksal Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Doğukan Yıldırım, Mustafa Onur Özgenç, Şeyhmus Baysal ve Ali Emir Yolcu hakem dörtlüsü yönetti.
Saat 14.00’te başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
81. dakikada Özgür'ün attığı golle Zonguldak Kömürspor, Van Spor karşısında 1-0 öne geçti.
90+3. dakikada Van Spor, Sinan Kurumuş ile eşitliği sağladı ve maçı 1-1'e getirdi.
90+6. dakikada Metincan Cici skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşma Van Spor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Van Spor aldığı galibiyetle puanını 50'ye yükselterek, ikinci sırada yer aldı.
Kaynak: Van Bölge Gazetesi