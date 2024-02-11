TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta heyecanı, bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Ligin güçlü ekiplerinden Trabzon FK, çıkış yakalayan Diyarbekir Spor A.Ş.’yi ağırlayacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nün Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi konuk edeceği haftada Kırklarelispor Futbol A.Ş. güçlü rakibi Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ile evinde karşılaşacak.

Serik Belediyespor’un Ankaraspor ile kozlarını paylaşacağı haftada Adıyaman Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor karşısında 3 puan arayacak.

Play-off hesapları yapan ancak ligin ikinci devresine istediği gibi bir başlangıç yapamayan Bucaspor 1928’in de, alt sıralardan kurtulmak isteyen Altınordu’yu konuk edeceği haftada büyük heyecan yaşanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

TFF 2. Lig’de günün programı şu şekilde;

11.02.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Diyarbekir Spor A.Ş.

11.02.2024 14:00 Esenler Erokspor - Hes İlaç Afyonspor Kulübü

11.02.2024 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

11.02.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

11.02.2024 14:00 Serik Belediyespor - Ankaraspor

11.02.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Nazilli Belediyespor

11.02.2024 14:00 Bucaspor 1928 - Altınordu

11.02.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Vefa Group Van Spor FK