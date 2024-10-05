Teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Artı Değer Van Spor FK, bugün lider Motoluks 68 Aksarayspor ile karşılaşacak.

Zorlu maç öncesi bilet fiyatları merak edilirken, 12 yaş altı çocuk ve kadın taraftarlara biletlerin ücretsiz verileceği öğrenildi.

Zorlu maçta tribünlerdeki yerini almak isteyen taraftarlar maraton ve kapalı tribün için 100 TL, kale arkası tribün için ise 50 TL ödeme yapacak.

Biletler stadyum gişelerinde satışa sunulurken, maça taraftarların ilgi göstermesi ve takımını desteklemesi bekleniyor.

Artı Değer Van Spor FK de, tüm taraftarları takıma desteğe davet etti.