AcnTurk Sigorta Van Spor FK, geçtiğimiz hafta sonu kendi sahasında konuk ettiği güçlü rakibi 1461 Trabzon FK’yi mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Taraftarların yoğun destek verdiği AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligin 27. haftasında da lider Esenler Erokspor’a konuk olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı sonrası AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

PFDK’ya yapılan sevk raporunda AcnTurk Sigorta Van Spor FK’ye ilişkin şöyle denildi; “23- AcnTurk Sigorta Van Spor Fk Kulübü’nün 18.02.2024 tarihinde oynanan Acnturk Sigorta Van Spor FK - 1461 Trabzon FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”