Meteorolojik tahminlere göre, Van’da akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirirken, çığ, buzlanma ve don uyarısını da yineledi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu verilerinde; “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari'de akşam saatlerinde, Bitlis ve Muş'ta öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadiselerinin görülmesi beklenmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don olayı ile ilgili de şu uyarıda bulundu; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İŞTE VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 6

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 6

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 7

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 8

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 6

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 5

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 5

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 8

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 4

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 4

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı 3