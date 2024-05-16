Toplam 81 bin 349 motorlu kara taşıtının bulunduğu Van’da, 2023 yılı süresince 4 bin 990 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaların bin 691’ini ölümlü - yaralanmalı trafik kazaları oluştururken, bu kazalar sonucunda, 3 bin 80 kişi yaralandı.

2023 yılı süresince Van’da meydana gelen bin 691 ölümlü - yaralanmalı trafik kazası sonucunda 34 kişi de yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 34 kişinin 14’ü kaza yerinde hayatını kaybederken, 20’si kaza sonrası hayatını kaybetti.

MALATYA İLK SIRAYI ALDI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok trafik kazası yaşanan il Malatya olurken, Van bölgede en çok trafik kazası yaşanan 5’inci il oldu. Malatya’da yaşanan 9 bin 291 kazanın 2 bin 179’u ölümlü yaralanmalı kazalardan oluşuyor. Malatya’da yaşanan ölümlü yaralanmalı trafik kazaları sonucunda 81 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 628 kişi yaralandı.

VAN EN YÜKSEK YARALANMA ORANINA SAHİP İLLER ARASINDA

Van, bölge illeri arasında trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı bakımından 2’nci sırayı aldı. Trafik kazaları sonucu yaralanan kişi sayısı bakımından ilk sırada yer alan Malatya’da 3 bin 628 kişi yaralanırken, trafik kazaları sonucunda 3 bin 80 kişinin yaralandığı Van, Malatya’yı takip etti.

Trafik kaza sayısı itibariyle bölge illeri arasında 5’inci sırada yer alan Van’da yaşanan 4 bin 990 kaza sonucunda 3 bin 80 kişi yaralandı.

Van, trafik kazaları sonucu yaralanma oranı bakımından birçok bölge ilini geride bıraktı.

TÜRKİYE'DE 235 BİN 71 ADET ÖLÜMLÜ YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Ülkemiz karayolu ağında 2023 yılında toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 79 bin 65 adedi maddi hasarlı, 235 bin 71 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıdır. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %83,1'i yerleşim yeri içinde %16,9'u ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

TRAFİK KAZALARINDA 6 BİN 548 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 350 BİN 855 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'de 2023 yılında meydana gelen 235 bin 71 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 984 kişi kaza yerinde, 3 bin 564 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Karayolu trafik kazalarında 2023 yılında bir günde ortalama 644 ölümlü yaralanmalı kaza, 18 ölüm ve 961 yaralanma meydana geldi.