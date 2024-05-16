Ülkemizde teknolojik aletler yüksek vergiler ve döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle her geçen gün artmaya devam ediyor.

Vatandaşlar yurt dışı seyahatlerinde uygun fiyatlar nedeniyle çeşitli teknolojik aletlerle dönüyorlar.

Bunlardan biri de cep telefonları...

İkinci telefona yasak geldi

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.

Gümrükte el konulacak

Yeni düzenlemeyle yurt dışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. İkinci telefona gümrükte el konulacak.

Sabah'ın haberine göre, yolcu yeniden yurt dışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 aya kadar gümrükte bekletilebilecek

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.

Süre uzatıldı

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler.

Kayıt ücreti 31 bin 692 TL

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.