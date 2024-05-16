Son günlerde Van ve bölge illerini etkisi altına alan kuvvetli yağışların yarın da devam edeceği belirtildi. Yaşanacak olumsuz durumlara karşı Van Valiliği tarafından uyarı yapıldı.

YÜKSEK KESİMLERİ KAR YAĞIŞLI!

Kuvvetli sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar yağışına karşı uyarı yayınlayan Van Valiliği;

“Bugün (Perşembe) gece saatlerinden yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar Van ilinin kuzey (Erciş, Muradiye, Çaldıran) ve doğusunun (Özalp, Saray, Erçek ve Erek Dağı çevreleri) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların, gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Kuvvetli sağanak yağmur ve yükseklerde beklenen kar yağışlarına bağlı olarak sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, yıldırım düşmesi, heyelan, yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Tendürek, Kurubaş) ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” şeklinde bildirdi.